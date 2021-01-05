На 37-річного чоловіка склали протокол за неправдиву заяву у поліцію

37-річний мешканець Стебника повідомив у поліцію про те, що його брат погрожує підірвати будинок. Як виявилось, таку заяву чоловік зробив, щоб налякати брата, який вигнав його з дому.

У вівторок, 4 січня, близько 15:00 у поліцію надійшло повідомлення від мешканця Стебника про те, що його молодший брат погрожує підірвати будинок.

За вказаною адресою негайно виїхали спеціалісти-вибухотехніки та співробітники Дрогобицького відділу поліції. Правоохоронці обстежили приміщення будинку та прилеглу територію. Вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявили.

Пізніше правоохоронці встановили, що між 43-річним заявником та його молодшим братом виник конфлікт, під час якого 37-річний місцевий мешканець вигнав родича з хати. Щоб налякати його, старший брат зателефонував до поліції та повідомив про замінування.

Стосовно обох правопорушників поліцейські склали адміністративні протоколи: щодо старшого брата - за ст.183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб), а щодо молодшого – за ст.173-2 (вчинення домашнього насильства) КУаП.