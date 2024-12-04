Волинський окружний адміністративний суд визнав протиправною та скасував відмову ТЦК у наданні відстрочки від мобілізації військовозобов’язаному чоловіку, дружина якого має третю групу інвалідності.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, дружина мешканця Волині має психічні розлади та третю групу інвалідності (по зору). Влітку 2024 року військовозобов’язаний звертався до ТЦК, щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації, але на початку серпня отримав відмову. Він не погодився із цим рішенням та звернувся до суду, щоб його скасувати.

Представник ТЦК не скористався правом подати відзив на позовну заяву та пояснити свою позицію. Цю справу розглянула суддя Оксана Андрусенко, яка дослідила усі матеріали та аргументи. У матеріалах справи вказано, що на початку травня 2024 року позивачу видали відстрочку від мобілізації, яка була чинна до кінця липня, але йому відмовили у продовженні відстрочки.

У відмові ТЦК було вказано, що третя група інвалідності дружини була «встановлена не внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, кисті, стопи, одного з парних органів, або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів».

Суддя встановила, що у ТЦК неуважно дослідили документи, які подав позивач, оскільки консультативний висновок підтверджує, що у його дружини є психічні розлади здоров’я. Оксана Андрусенко визнала протиправним та скасувала відмову у наданні відстрочки жителю Волині, зобов’язавши повторно розглянути його заяву з врахування висновків суду. Рішення ще можна оскаржити.