Організатора схеми затримали після отримання авансу від клієнта

СБУ та поліція затримали 39-річного мешканця Жовкви, який за 9 тисяч євро обіцяв переправити ухилянта за кордон. Організатора схеми затримали після отримання авансу від клієнта.

Як вказано у повідомленні управління СБУ Львівщини за 17 лютого, за 9000 євро організатор схеми обіцяв потенційному призовнику безперешкодно виїхати за межі України. Він запевняв, що посприяє аби дані ухилянта не відображались у системі контролю людей, які перетинають держкордон. До пакету «послуг» входив трансфер з водієм, який мав перевезти втікача через пункт пропуску.

Правоохоронці викрили організатора схеми та затримали його «на гарячому» після отримання 6000 євро авансу

Правоохоронці викрили організатора схеми та затримали його «на гарячому» після отримання 6000 євро авансу. За даними поліції, схему організував 39-річний мешканець Жовкви.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон). Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності інших можливих учасників злочинної схеми.