За порушення правил благоустрою жінці загрожує штраф до 1360 грн

У Нововолинську муніципали склали адмінпротокол за порушення правил благоустрою на жінку, яка добудувала до дев'ятиповерхівки невеликий будиночок. Незаконна добудова існує близько 15 років, втім, нещодавно голова ОСББ вирішила розібратись із проблемою та написала звернення у міськраду. Власниця може узаконити добудову, викупивши землю під нею у міськради. Якщо ж вона не погодиться на такий варіант, відділ державного будівельно-архітектурного контролю подаватиме до суду.

Про добудову на вулиці Шухевича у Нововолинську повідомила прес-служба муніципальної варти 21 грудня. Як уточнив у коментарі ZAXID.NET керівник відділу муніципальної варти Сергій Смолярук, заяву щодо цієї проблеми подала до міськради голова ОСББ будинку. За його словами, добудова існує близько 15 років. Раніше мешканці будинку з цієї проблемою не звертались, оскільки, за словами Сергія Смолярука, не було інструменту, завдяки якому можна було вирішити питання.

Вхід у добудову є лише з квартири, всього жінка добудувала 2-3 кімнати. За відсутність документації на прибудову власниці загрожує відповідальність за ст. 152 КУпАП (порушення стандартів у сфері благоустрою), яка передбачає штраф до 1360 грн. Адмінпротокол муніципали передадуть у адміністративну комісію при міськраді, яка і визначить суму штрафу.

Крім того, перевіркою документів займаються у відділі архітектурно-будівельного контролю. Наразі у жінки є два варіанти: або викупити землю під добудовою у міськради і таким чином узаконити прибудову, або ж готуватись до судової тяганини.

«Якщо вона не виконає цих умов, то працівники відділу державного будівельно-архітектурного контролю будуть подавати цивільний позов на відновлення архітектурних форм будинку. В такому випадку буде судова тяганина, і я думаю, що вона може бути завершена на користь міської ради, тому що є всі законні підстави. Тоді суд може винести рішення про знесення», – зазначив Сергій Смолярук. За його словами, наразі власниця добудови йде на контакт із представниками служб.