У вівторок, 14 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Звинувачує у халатності. Львів'янка заявляє, що її собака помер після ДТП через неналежне надання ветдопомоги. Обіцянки-цяцянки. Макдональдз на пл Ринок не виконав свої зобов'язання перед мешканцями. Турбота про ментальне здоров'я. На Левандівці облаштували Центр ментального здоров'я. Вапнувапння води та очищення. У парку «Піскові озера» покращують технічний і санітарний стан водойми.

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