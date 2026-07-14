Мешканці кам'яниці на пл. Ринок скаржаться, що McDonald’s не усунув шум і запахи
Новини Львова від ZAXID.NET за 14 липня
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У вівторок, 14 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Звинувачує у халатності. Львів'янка заявляє, що її собака помер після ДТП через неналежне надання ветдопомоги.
- Обіцянки-цяцянки. Макдональдз на пл Ринок не виконав свої зобов'язання перед мешканцями.
- Турбота про ментальне здоров'я. На Левандівці облаштували Центр ментального здоров'я.
- Вапнувапння води та очищення. У парку «Піскові озера» покращують технічний і санітарний стан водойми.
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