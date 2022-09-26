У селі Олешин під Хмельницьким місцева влада порадила мешканцям збирати повалені дерева та сухостій для обігріву взимку. У старостаті вважають, що таким чином можна забезпечити людей дровами на холодний сезон і навести порядок на території. Селян закликають збирати сухостій та повалені дерева біля кладовищ, поблизу траси та придорожніх смуг.

Заклик запасатись дровами на зиму опублікувала староста села Олешин Валентина Базилюк у Facebook. Зокрема, староста зазначила, що не всі мешканці села мають можливість закупити дрова на зиму, тому порадила збирати сухостій, разом із тим закликала «розумно віднестись» до цього.

«З настанням холодів не усі жителі нашого старостату спроможні забезпечити свої сім'ї твердим паливом. На території старостинського округу в районі кладовищ, по трасі, обабіч придорожніх смуг (в сторону с.Черепова, с.Черепівка) знаходяться повалені дерева,сухостій. Хто має бажання, виходьте, зрізайте, прибирайте і залишайте після себе порядок», – написала Валентина Базилюк.

Зазначимо, наразі в усіх регіонах Україні наразі ведуть активну підготовку до опалювального сезону, який уже називають найскладнішим за часи незалежності. ZAXID.NET розбирав, які ризики існують для проходження опалювального сезону і що з цим можна зробити на побутовому рівні.