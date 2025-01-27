Полонський районний суд виніс вирок Миколі Школьнюку за ухилення від мобілізації. Після успішного проходження військово-лікарської комісії обвинувачений отримав пʼять бойових повісток, проте усі проігнорував. За це чоловіку призначили три роки тюрми.

Як йдеться у вироку суду від 21 січня, влітку 2024 року Микола Школьнюк пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним для служби в армії. Після цього чоловік отримав повістку, згідно з якою мав 4 вересня 2024 року прибути до ТЦК для подальшого відправлення на службу за мобілізацією. Втім, у вказаний день обвинувачений там так і не з’явився. Надалі Микола Школьнюк отримав ще чотири повістки, які також проігнорував.

Обвинувачений свою провину визнав. Він пояснив, що не погоджується з висновком ВЛК, оскільки хворіє та вважає себе нездатним воювати.

Суддя Надія Горгулько визнала жителя Хмельниччини винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначила покарання – три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.