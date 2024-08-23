Мешканця Львівщини ув’язнили на п’ять років за побиття знайомого сокирою. Бориславський міський суд визнав винним Володимира Редванського в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень.

Як йдеться в матеріалах справи, інцидент трапився 10 червня 2024 року. Засуджений перебував у квартирі свого знайомого. Під час спільного вживання алкогольних напоїв між чоловіками виник словесний конфлікт. Згодом засуджений спершу вдарив свого знайомого кулаком в обличчя, а після цього бив сокирою.

«Взяв у праву руку сокиру, яка стояла біля вхідних дверей, та утримуючи її задньою частиною, умисно наніс декілька ударів по голові потерпілого, руках та ногах, заподіявши потерпілому тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, відкритого, вдавленого, багатоуламкового, імпресійного перелому тім’яної кістки черепа зліва, забою стиснення головного мозку середнього ступеня, травматичного субарахноїдального крововиливу важкого ступеня, забійної рани тім’яної ділянки голови зліва», – йдеться в матеріалах справи.

Під час судового засідання Володимир Редванський свою вину визнав і щиро покаявся. Також на судовому засіданні був присутній потерпілий, однак він обставини події виклав письмомо, оскільки має проблеми з мовленням після отриманих тілесних ушкоджень. Потерпілий у своїй заяві наголосив, що пробачив обвинуваченого та не має до нього претензій. Також він зазначив, що просить обрати покарання не пов’язане з позбавленням волі.

Врахувавши усі обставини справи, Бориславський міський суд визнав винним Володимира Редванського у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 КК України (Умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень). Суд призначив йому п’ять років позбавлення волі. Вирок суду може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення.