Мешканця Львівщини засудили на 6 років за спробу перекинути наркотики в колонію
Чоловік розфасував наркотики у згортки та збирався передати їх увʼязненому знайомому
Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області присудив чоловіку 6 років увʼязнення через те, що той 20 вересня 2024 року намагався перекинути наркотики на територію Дрогобицької виправної колонії №40. Про це йдеться у рішенні суду, оприлюдненому у реєстрі 21 серпня 2025 року.
За даними справи, Дмитро Пащенко придбав понад 15 грамів канабісу та 64 таблетки бупренорфіну – опіоїдного анальгетика. Ці речовини він підготував для передачі знайомому у Дрогобицькій виправній колонії №40. Наркотики Пащенко пофасував у згортки, добре їх заклеївши.
20 вересня 2024 року Дмитро Пащенко разом зі спільником намагався перекинути пакунки через огорожу колонії. Однак спроба не вдалася — працівники установи побачили це та викликали поліцію. Правоохоронці вилучили чотири згортки з наркотиками.
У судовому засіданні Пащенко визнав свою провину та заявив, що шкодує про вчинене.
Суд призначив чоловікові 6 років ув’язнення з конфіскацією майна. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.