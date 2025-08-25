Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області присудив чоловіку 6 років увʼязнення через те, що той 20 вересня 2024 року намагався перекинути наркотики на територію Дрогобицької виправної колонії №40. Про це йдеться у рішенні суду, оприлюдненому у реєстрі 21 серпня 2025 року.

За даними справи, Дмитро Пащенко придбав понад 15 грамів канабісу та 64 таблетки бупренорфіну – опіоїдного анальгетика. Ці речовини він підготував для передачі знайомому у Дрогобицькій виправній колонії №40. Наркотики Пащенко пофасував у згортки, добре їх заклеївши.

20 вересня 2024 року Дмитро Пащенко разом зі спільником намагався перекинути пакунки через огорожу колонії. Однак спроба не вдалася — працівники установи побачили це та викликали поліцію. Правоохоронці вилучили чотири згортки з наркотиками.

У судовому засіданні Пащенко визнав свою провину та заявив, що шкодує про вчинене.

Суд призначив чоловікові 6 років ув’язнення з конфіскацією майна. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.