Міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що нова хвиля російських атак на українську енергосистему не зможе призвести до масованих відключень електроенергії як у 2022 та 2023 роках. Про це він розповів 6 квітня в інтервʼю Bloomberg.

Глава Міненерго назвав ситуацію в електроенергетиці «складною» і додав, що сьогодні не можна оцінити точні масштаби збитків. Але Галущенко впевнений, що росіяни не можуть спричинити повторення відключень 2022 і 2023 років.

«Навіть у разі величезних збитків ми матимемо базову генерацію, яка покриває від 30% до 50% наших потреб», – зазначив міністр.

Водночас він зауважив, що залежно від ситуації в липні та серпні споживачів «будуть просити максимально економити» електроенергію. Галущенко підтвердив, що Україна не виключає підвищення тарифу на електроенергію для населення.

«Сьогодні ситуація ще складніша, порівняно з минулим роком, оскільки ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків», – наголосив він. За словами очільника Міненерго, уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту енергооб'єктів.

До слова, через відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі, спровоковану останніми масованими атаками росіян на українські електростанції, «Укренерго» вводить графіки відключення світла у шести областях.