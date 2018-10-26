Мінфін хоче запровадити податок на виведений капітал лише для малих та середніх підприємств

МВФ раніше порадив України не запроваджувати такий вид податку

Міністерство фінансів України працює над проектом запровадження податку на виведений капітал для підприємств з оборотом до 200 млн грн. на рік, інформує «Інтерфакс-Україна».

«Повне запровадження податку на виведений капітал для всіх категорій дійсно призведе до втрат бюджету, це очевидно, ми порахували. Тому ми працюємо над фіскально-нейтральною моделлю для тих компаній, у яких оборот не перевищує 200 мільйонів гривень на рік», — заявила виконувачка обов’язків міністра фінансів України Оксана Маркарова.

За її даним, таким чином новий податок будуть сплачувати до 98% всіх компаній в Україні.

«Ми на фінальній стадії, шукаємо порозуміння з нашими міжнародними партнерами», — зазначила Маркарова.

Раніше очільниця податкового комітету Ради Ніна Южаніна повідомляла, що парламент може розглянути законопроект про податок на виведений капітал 8 листопада.

Зазначимо, що податок на виведений капітал — це модель оподаткування підприємств, яка може замінити традиційний податок на прибуток. Особливістю нового податку є те, що ним пропонується сплачувати державі збір лише з тієї частини прибутку, яку підприємство виплачує своїм власникам. Ті ж кошти, які інвестуються у виробництво оподатковуватись не будуть..

Раніше Южаніна повідомляла, що депутати розглянуть законопроект про податок на виведений капітал після завершення переговорів з місією МВФ. Міжнародний валютний фонд рекомендував не вносити на розгляд Верховної Ради законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал, проте законопроект, що запроваджує податок на виведений капітал в Україні, зареєстрували на сайті парламенту 5 липня.