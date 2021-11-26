Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відвідав харківський завод, який у 2022 році почне випуск вакцин від коронавірусу

Завод фармацевтичної компанії «Лекхім» в Харкові зможе розливати понад 10 тис. доз вакцини від Covid-19 на годину або 30 млн доз на рік. Процес планують запустити вже в 2022 році, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Ми повинні бути готові і до наступних можливих хвиль Covid-19, і до будь-яких інших інфекційних хвороб. І незалежними від інших країн ми зможемо стати завдяки сучасному виробництву лікарських засобів, у тому числі імунобіологічних препаратів, вітчизняні потужності маємо», – написав він у Facebook у п’ятницю, 26 листопада.

Ляшко зазначив, що «Лекхім» на рік виробляє понад 950 млн готової продукції: таблетовані форми, супозиторії та ін'єкційні препарати. За його словами, виробництво автоматизоване та роботизоване.

Також він додав, що з керівництвом підприємства обговорили запуск лінії виробництва вакцин за трьома позиціями, які важливі для держави – антиковідна вакцина, вакцина проти грипу та поліомієліту.

«Постановою Кабміну ми вже дозволили фармвиробникам імпортувати обладнання для виробництва вакцин та інших препаратів, необхідних для профілактики Covid-19 з державними пільгами та звільненням цього обладнання від оподаткування. Так ми зможемо налагодити власне виробництво і вакцин, і розширити виробництво інших, наприклад антибактеріальних, препаратів, які необхідні пацієнтам. Потужності “Лекхіму” дозволятимуть розливати понад 10 тисяч доз вакцини за годину та понад 30 млн доз в рік», – зазначив міністр.

За словами Ляшка, опрацьовується як власне виробництво української вакцини (працюють з українськими науковими інституціями над новим способом інактивації вірусу), так і за технологією in bulk (розлив та фасування готового продукту).

Фото з Facebook Віктора Ляшка

Додамо, що компанія «Лекхім», зокрема, імпортує в Україну китайську вакцину від коронавірусу CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. У вересні тодішній виконувач обов’язків голови Харківської міськради Ігор Терехов повідомляв, що на вищезгаданому заводі виготовлятимуть вакцину CoronaVac.