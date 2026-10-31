Ед Мілібенд публічно вказав Лаврову на злочини, які Росія вчиняє проти України

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд під час саміту G20 у штаті Джорджія публічно звернувся до глави МЗС Росії Сєргєя Лаврова. Глава британської дипломатії вказав Лаврову на злочини, які Росія вчиняє проти України, й наголосив, що країна-агресорка не переможе в цій війні. Про це в п’ятницю, 30 жовтня, повідомив британський новинний сайт The Independent.

Журналісти The Independent звернули увагу, що серед інших країн зростає невдоволення рішенням Дональда Трампа послабити санкції проти Росії. Видання зауважує, що через присутність російського міністра Лаврова на саміті G20 інші дипломати були змушені відмовитися від традиційного спільного фото. Крім того, глава МЗС Великої Британії публічно звернувся до Сєргєя Лаврова, наголосивши, що той представляє країну-агресорку, яка вчиняє злочини проти мирного населення сусідньої країни.

«Дозвольте мені прямо звернутися до міністра закордонних справ Росії: ми всі знаємо, хто є агресором у цій війні. Поговорімо про те, що сталося на залізниці в Дніпрі. Ваші безпілотники завдали ударів, унаслідок яких загинуло 15 людей. І є безліч подібних прикладів того, як ви вбиваєте ні в чому не винних мирних жителів протягом усієї цієї війни. Ми всі знаємо, що ви – агресор. Ми всі знаємо, що ви розпочали цю війну чотири з половиною роки тому, здійснивши повномасштабне вторгнення в Україну», – наголосив Ед Мілібенд.

Ед Мілібенд також відзначив мужність українців, які дають відсіч російській агресії. Глава британської дипломатії наголосив, що Владімір Путін помилився, коли вважав, що зможе перемогти Україну за кілька днів. Мілібенд додав, що оточенню Путіна бракує сміливості, щоб вказати російському диктатору на неможливість перемогти Україну й закликати його завершити війну.

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«Путін вважав, що легко виграє цю війну. Але ви не виграєте цю війну. Завдяки мужності українського народу та солідарності країн, представлених за цим столом, ви не перемагаєте. Якби у вас вистачило сміливості сказати правду і вчинити правильно, ви б сказали Путіну, що він не виграє цю війну і не виграє її в майбутньому», – наголосив міністр закордонних справ Великої Британії.

Крім того, Мілібенд закликав інші країни продовжувати допомагати Україні, наголосивши, що Росія загрожує безпеці й інших держав.

«Якщо ми серйозно ставимося до наших цінностей та інтересів, ми повинні докласти більше зусиль для забезпечення справедливого й тривалого миру в Україні. Це напад не лише на Україну, а й на всіх нас; це зневажання міжнародного права, суверенітету та права на самовизначення – фундаментальних принципів, від яких залежить кожен із нас. Ця війна – не просто випробування для Європи чи НАТО; вона вимагає від усіх нас застосування економічного та дипломатичного тиску, щоб позбавити Путіна доходів, які дозволяють продовжувати цю варварську війну», – сказав Ед Мілібенд.

Нагадаємо, останнім часом президент США Дональд Трамп посилив тиск на Україну, щоб досягти мирної угоди на умовах Росії. 9 жовтня президент США заявив про домовленість із російським диктатором Владіміром Путіним щодо постачання дизельного пального. Для цього США послабили санкції проти Росії, а Міністерство фінансів країни видало ліцензію на продаж, доставку, розвантаження та імпорт російського дизпального.

30 жовтня Дональд Трамп назвав «дурними людьми» тих, хто закликав його посилити санкції проти Росії.