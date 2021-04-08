Ян Блатни пробув на посаді міністра охорони здоров’я Чехії неповні півроку

Міністр охорони здоров'я Чехії Ян Блатни в середу, 7 квітня, втратив посаду за відмову підтримати зусилля із закупівлі російської вакцини проти коронавірусу Sputnik V, повідомив ресурс Politico.

Його замінить Петр Аренбергер, директор університетської лікарні Королівських Виноградів у Празі, який стане вже четвертим міністром охорони здоров'я країни з початку епідемії коронавірусу. Блатни став очільником МОЗ лише в жовтні після того, як його попередник Роман Примула втратив посаду через порушення карантину.

У березні президент Мілош Земан закликав до звільнення Блатного за його відмову використовувати російську вакцину без схвалення Європейського агентства з лікарських засобів, але прем'єр-міністр Андрей Бабіш тоді відхилив цю вимогу.

Чеський президент, відомий близькими до Кремля поглядами, був активним прихильником вакцини Sputnik V, яка не була схвалена EMA або чеським регулятором SÚKL.

За останніми даними, в Чехії зареєстровано найвищий у світі рівень смертності від Covid-19 на душу населення.