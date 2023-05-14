Під Бахмутом під час боїв із ЗСУ загинули командир 4-ї мотострілецької бригади окупантів полковник В'ячеслав Макаров і заступник командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковник Євгеній Бровко. Відповідну інформацію у неділю, 14 травня, оприлюднило російське міноборони.

У військовому відомстві повідомили, що окупанти загинули «при відбитті атак».

Зауважимо, що публікація російськими військовими інформації про загибель своїх високопосадовців є надзвичайною рідкістю. Зазвичай, росіяни воліють відмовчуватися і не коментувати ситуацію на фронті, як окрім своїх «досягнень».

В ЗСУ інформації про загибель окупантів не повідомляли.

Нагадаємо, що напередодні полковник ЗСУ Анатолій Штефан повідомив, що українські військові завдали удару по командному пункту росіян у Кліщіївці під Бахмутом, внаслідок чого було ліквідовано трьох полковників та близько 20 солдатів РФ.

Крім того, на днях командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках російські сили відступили на дистанцію до двох кілометрів.

Новина доповнюється...