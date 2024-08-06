Павла Лазаренка звинуватили у відмиванні коштів на мільйони доларів

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки намагається через суд конфіскувати понад 200 млн доларів у колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка на користь України. Про це в інтерв’ю вірменській службі «Голос Америки» повідомила керівниця міжнародного підрозділу відділу з питань відмивання грошей і повернення активів Міністерства юстиції США Мері Батлер.

За словами посадовиці, Павла Лазаренка засудили у Сан Франциско, де він відбув покарання за відмивання грошей. За ґратами експолітик пробув приблизно шість років. Втім, Мері Батлер зазначила, що обсяг обвинувачень у справі Лазаренка був значно вужчим за те обвинувачення, які є в юрисдикції Мін’юсту США.

«Справа досі не завершена. Але я рада повідомити, що ми досягли ще одного рішення, яке наближає нас до можливості отримати остаточне рішення щодо конфіскації. Тоді пан Лазаренко може оскаржувати, скільки йому завгодно. Але ми й нині рухаємось вперед», – повідомила Мері Батлер.

Мін’юст США намагається конфіскувати 200 млн доларів Павла Лазаренка, які заарештували у різних країнах світу. Зазначається, що судові засідання щодо конфіскації цих коштів тривають близько 20 років.

Що відомо про Павла Лазаренка

Павло Лазаренко очолював уряд України з червня 1996 по липень 1997 року. У 1998 році він став народним депутатом і очолив фракцію "Громада".

Лазаренко був заарештований у США в лютому 1999 року з панамським паспортом і провів у в'язниці в очікуванні процесу приблизно чотири роки. У червні 2003 року його випустили під заставу в 65 млн доларів, однак 1 жовтня 2008 року екс-прем'єр вирішив повернутися в американську в'язницю, пояснивши це бажанням «зберегти своє життя».

Американська прокуратура звинуватила Лазаренка в здирництві, шахрайстві, перевезенні вкрадених авуарів і відмиванні в 1994-1999 роках 280 млн доларів. 25 серпня 2006 року окружний суд Сан-Франциско засудив Лазаренка до 108 місяців ув'язнення і штрафу в 10 млн доларів за відмивання грошей і продаж за кордон майна, отриманого незаконним шляхом під час ведення справ на посаді прем'єра України. На волю Лазаренко вийшов у 2012 році за скороченим терміном ув’язнення.