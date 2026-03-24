Місто-побратим Мехелен передало Львову 13 автомобілів та гуманітарну допомогу
У вівторок, 24 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Атакували Львів посеред дня. В місті зафіксовано три локації ворожих прильотів.
- Перше підготовче засідання. У Франківському районному суді Львова перенесли засідання у справі про вбивство Андрія Парубія.
- Справа вбивства Ірини Фаріон. Обвинувачений В'ячеслав Зінченко заявив про голодування.
- Бельгійський конвой. Делегація із міста-побратима Мехелен привезла 13 спецавтомобілів.
- Кермо доступне для усіх. Проект «Без бар’єрів» допомагає ветеранам повертати контроль над власним життям.
- «Львів – місто літератури ЮНЕСКО». Із 6 квітня розпочинається збір заявок на здобуття щорічної премії.
