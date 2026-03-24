У вівторок, 24 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Атакували Львів посеред дня. В місті зафіксовано три локації ворожих прильотів. Перше підготовче засідання. У Франківському районному суді Львова перенесли засідання у справі про вбивство Андрія Парубія. Справа вбивства Ірини Фаріон. Обвинувачений В'ячеслав Зінченко заявив про голодування. Бельгійський конвой. Делегація із міста-побратима Мехелен привезла 13 спецавтомобілів. Кермо доступне для усіх. Проект «Без бар’єрів» допомагає ветеранам повертати контроль над власним життям. «Львів – місто літератури ЮНЕСКО». Із 6 квітня розпочинається збір заявок на здобуття щорічної премії.

