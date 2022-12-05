Ділянка під новий сквер на вул. Франка – Карманського

У Львові на вулиці Івана Франка, 157б, за палацом урочистих подій, облаштують сквер. Ділянка площею 0,41 га отримала кадастровий номер і проект землеустрою, що вбереже її від імовірної забудови. Про це повідомляє управління земельних ресурсів міськради Львова.

Проект землеустрою розробило ТзОВ «Гід-Проектбуд» за 20 тис. грн.

«Небайдужим львів’янам спільно з управлінням земельних ресурсів ЛМР вдалося вберегти ділянку землі під міський сквер, попри багаторічні спроби забудувати її. Битва за цю ділянку розпочалася ще 2010 року. Шматок комунальної землі для суто комерційних цілей намагалися захопити під виглядом благодійності почергово кілька організацій. Всі вони мали спільних бенефіціарів, зареєстрованих за однією юридичною адресою. А один зі створених ними благодійних фондів – фігурував у кримінальній справі», – ідеться в повідомленні управління земельних ресурсів.

Так, спочатку на ділянку на вулиці Франка зазіхав благодійний фонд «Нова Галичина» – нібито для будівництва медичного центру та реабілітації. У 2011 році за це навіть проголосувала більшість депутатів, але міський голова заветував цю ухвалу.

Невдовзі документи на цю ділянку намагалася отримати вже інша організація – ГО «За рівні права та можливості», що позиціонувала себе організацією, що допомагає людям з інвалідністю, але надати пакет документів на підтвердження не змогла. Тож ЛМР відмовила їй в оформленні документів на землю.

Відтак ГО «За рівні права та можливості» чотири рази зверталася до Львівського окружного адміністративного суду з позовом проти ЛМР, але безуспішно. Тоді ГО звернулась до ЛМР, щоб їй надали дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо сусідньої до вулиці Франка адреси – ідеться про вулицю Карманського, 4а, 6 та 6а – нібито для облаштування та обслуговування майданчика дозвілля та спорту для людей з особливими потребами. Проте місто відмовило на законних підставах, керуючись нормами земельного законодавства.

У 2020 році цю ділянку місто включило до переліку скверів Сихівського району, а мешканці подавалися на Громадський бюджет, аби спільними зусиллями зробити простір для якісного відпочинку – облаштувати парк-сквер на вул. Карманського, 6 А та Франка 157б. Проте проект не набрав необхідну для реалізації кількість голосів.

Тепер сесія ЛМР має ухвалити рішення про сквер та передати його на баланс Сихівської районної адміністрації.