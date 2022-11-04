Сквер на вул. Кульчицької, 18

Апеляційний суд став на бік Львівської громади та залишив у силі ухвалу мерії про план зонування Залізничного та Шевченківського району, згідно з яким на вул. Кульчицької, 18 зберігається сквер та забороняється будь-яка забудова. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Нагадаємо, у червні 2018 року депутати міськради Львова підтримали ініціативу мешканців і своєю ухвалою створили на вул. Кульчицької, 18 сквер. Забудовник ТзОВ «Спортивний клуб «Сокіл» оскаржив це рішення у суді. У першій інстанції суд задовольнив позов спортивного клубу «Сокіл» і скасував ухвалу міської ради. У 2019 році Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував рішення першої інстанції і закрив провадження у справі.

Та забудовник знову звернувся до суду із вимогою скасувати план зонування району, що окружний адміністративний суд частково погодив. У 2020 році юридичний департамент ЛМР подав апеляційну скаргу на таке рішення.

«ТзОВ «Спортивний клуб «Сокіл» мало намір скасувати план зонування Залізничного та Шевченківського району в частині віднесення земельної ділянки до рекреаційної зони і, водночас, скасувати ухвалу, якою громадський простір по вул. Кульчицькій внесли до переліку скверів Залізничного району. З таким позовом звернувся забудовник до адміністративного суду. І хоч суд першої інстанції став на бік підприємця, але апеляційний суд став на бік територіальної громади. Тож ухвали про зонінг є чинними, а сквер залишиться мешканцям», – кажуть у юридичному департаменті ЛМР.

ТзОВ «Спортивний клуб «Сокіл» у 2007 році отримувало у міськради дозвіл на розробку проекту землеустрою для подальшого будівництва на цій ділянці спорткомплексу з готелем. Затвердити цей проект землеустрою компанія мала впродовж трьох місяців, однак звернулася із цим до міськради лише через три роки. Спершу депутати ЛМР відмовились розглядати це питання, але у 2012 товариство «Сокіл» через суд зобов'язало депутатів винести на розгляд проект землеустрою. Депутати не підтримали проект. А згодом мешканці виступили за облаштування скверу на ділянці, про що відбулися громадські слухання.

У 2019 році на створення скверу на вул. Кульчицької, 18 з міського бюджету виділили 500 тис. грн. Там зробили тротуар, облаштували алею, клумбу під квіти та місця для лавочок. За проектом, цей сквер має з’єднатися із сквером на вул. Виговського. У 2021 році проект облаштування скверу на вул. Кульчицької, 18 переміг у конкурсі громадського бюджету.

Засновником спортклубу «Сокіл» є львів'янин Олег Конопада, а його керівниками у різний час були президент ФК «Карпати» у 1992-1994 роках Богдан Кобрин та спортивний журналіст Юрій Михайлюк, який також у 90-их працював у «Карпатах».