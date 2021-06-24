Moderna змінила назву своєї вакцини від коронавірусу
Препарат називатиметься Spikevax
Американська компанія Moderna перейменувала назву своєї вакцини. Тепер вона називатиметься Spikevax. Про це йдеться на сайті Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА).
Раніше препарат називався Covid-19 Vaccine Moderna. Чому компанія вирішила перейменувати свою вакцину наразі невідомо.
Згідно з даними за квітень 2021 року, вакцина Moderna (Spikevax) в 90% випадків запобігає зараженню коронавірусом, а в 95% випадків дозволяє уникнути важкого перебігу хвороби.
Чи не найбільша перевага вакцини Moderna – вона не потребує зберігання при наднизьких температурах (мінус 70 градусів за Цельсієм), а також не псується за стандартних температур холодильника – 2-8 градусів.
Відомо, що Moderna розробляє ще дві версії своєї вакцини, які мають краще захищати від нових штамів коронавірусу. Згідно з даними компанії, на 12 квітня вона відвантажила в різні країни світу вже 132 млн доз вакцини, з них приблизно 117 млн – у США.