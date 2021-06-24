Американська компанія Moderna перейменувала назву своєї вакцини. Тепер вона називатиметься Spikevax. Про це йдеться на сайті Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА).

Раніше препарат називався Covid-19 Vaccine Moderna. Чому компанія вирішила перейменувати свою вакцину наразі невідомо.

Згідно з даними за квітень 2021 року, вакцина Moderna (Spikevax) в 90% випадків запобігає зараженню коронавірусом, а в 95% випадків дозволяє уникнути важкого перебігу хвороби.

Чи не найбільша перевага вакцини Moderna – вона не потребує зберігання при наднизьких температурах (мінус 70 градусів за Цельсієм), а також не псується за стандартних температур холодильника – 2-8 градусів.

Відомо, що Moderna розробляє ще дві версії своєї вакцини, які мають краще захищати від нових штамів коронавірусу. Згідно з даними компанії, на 12 квітня вона відвантажила в різні країни світу вже 132 млн доз вакцини, з них приблизно 117 млн – у США.