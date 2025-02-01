Комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови погодила умови щодо використання 30 млн євро гранту від Європейського Союзу для забезпечення енергетичної безпеки країни, включно з невизнаним Придністров’ям. Про це повідомили на сайті молдовського уряду в суботу, 1 лютого.

Зазначається, що на виділені гроші профінансують поставки природного газу споживачам у невизнаному Придністров’ї до 10 лютого, а також – закупівлю та постачання електроенергії споживачам у Молдові.

Державна енергокомпанія Молдови Energocom закупить природний газ на суму 20 млн євро в Європі та Україні за ринковими цінами. Після цього газ транспортують у Придністровʼя компанії «Тираспольтрансгаз», але не більше ніж 3 млн м3 на добу.

Також молдавська Energocom закупить електроенергію на суму 10 млн євро в Європейському Союзі та Україні для споживачів у Молдові. Імпорт та постачання природного газу та електроенергії, а також їх транспортування та розподіл звільняються від ПДВ, зазначили в уряді.

У Комісії з надзвичайних ситуацій уряду Молдови нагадали, що ЄС надає екстрену підтримку країні для гарантування її енергобезпеки. З цією метою уряд Республіки Молдова та Європейський Союз підписали грантову угоду на 64 млн євро. З цієї суми 30 млн євро призначені для закупівлі газу та електроенергії для обох берегів Дністра, а 34 млн євро – це фінансова допомога молдовському уряду.

Зауважимо, виконувач обов'язків директора «Молдовагаз» Вадим Чебан повідомив, що 1 лютого компанія почала постачання першого обсягу в 3 млн м3 газу до невизнаного Придністров’я. Він пояснив, що наразі постачається газ, який вже є в трубопроводах на правому березі, тобто це не нові закупівлі, зроблені урядом в Європі, пише «Європейська правда».

Енергокриза в невизнаному Придністров'ї: що відомо

2 січня у невизнаному Придністров’ї внаслідок припинення постачання російського газу територією України припинили роботу всі промислові підприємства, а у помешканнях громадян відключили опалення. Уже 3 січня там увели віялові відключення електроенергії через зростання навантаження на енергосистему.

Влада Придністров’я заявляла, що використовуватиме для генерації електроенергії вугілля, якого вистачить майже до кінця зими. Однак 4 січня кризовий центр уряду Молдови повідомив, що вугілля у Придністров’ї вистачить лише до кінця січня.

Уже 8 січня президент Володимир Зеленський та президентка Молдови Мая Санду домовились разом допомогти невизнаному Придністров’ю подолати енергетичну кризу. Зеленський заявив, що Україна готова допомогти регіону, зокрема вугіллям.

20 січня президент невизнаної Придністровської Молдавської Республіки Вадим Красносельський повідомив, що регіон готовий отримувати газ від молдовської державної компанії «Молдовагаз» та оплачувати його доставку.