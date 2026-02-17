У полі в Сарненському районі виявили тіло чоловіка. Попередньо причиною його смерті стало переохолодження. Про це у вівторок, 17 лютого, повідомила пресслужба ДСНС у Рівненській області.

За інформацією рятувальників, 16 лютого від чергового по лінії 103 надійшло повідомлення про виявлення чоловіка без ознак життя на відкритій території у селі Старе Село Сарненського району.

Попередньо відомо, що загиблий – чоловік 1990 року народження. Ймовірною причиною його смерті стало сильне переохолодження.

У пресслужбі поліції Рівненщини повідомили ZAXID.NET, що наразі встановлюють усі обставини смерті чоловіка, зокрема з’ясовують, чи перебував він у стані алкогольного сп’яніння.

Додамо, що це вже не перший випадок смерті від переохолодження на Рівненщині у 2026 році. У січні в реанімації Корецької центральної міської лікарні від переохолодження померли двоє місцевих жителів віком 25 та 28 років. Обох госпіталізували у стані алкогольної коми.