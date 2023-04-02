У Затурцівській громаді на Волині в обідню пору неділі, 2 квітня вибухнув снаряд, внаслідок якого загинув 30-річний волинянин. Ще один чоловік отримав поранення, його госпіталізували.

Як повідомила речниця волинської поліції Ольга Бузулук у коментарі «Суспільному», нещасний випадок стався між селами Затурці та Зубильне Володимирського району, де місцеві жителі шукали за допомогою металошукача цінні речі. За словами речниці поліції, двоє волинян виявили в полі снаряд Другої світової війни. Один із них намагався розібрати боєприпас, унаслідок чого той вибухнув.

Від вибуху 30-річний чоловік загинув на місці події. Його товариш отримав поранення, його госпіталізували.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини події. Правоохоронці готуються внести інформацію про інцидент в Єдиний державний реєстр досутових розслідувань як умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок».