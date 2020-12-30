Де у Львові можна зробити тестування на коронавірус.

МОЗ розширюватиме тестування на антиген до коронавірусної хвороби Covid-19. Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Вже доставлено і розподілено по регіонах понад 260 тис. таких тестів. Очікуємо на передачу від ДП “Медзакупівлі” найближчим часом ще близько 1,5 млн тестів, щоб ми в наступному році розвезли по регіонах. Наша мета, щоб не менше 1 млн тестувань в місяць ми проводили швидкими тестами на антиген», – сказав Степанов.

Він нагадав, що механізм тестування швидкими тестами на антиген до Covid-19 був запроваджений ще два тижні тому, і зараз МОЗ наполягатиме на його активному впроваджені.

«Використання експрес-тестів на антиген повинно бути на рівні лікарів сімейної медицини, екстреної медицини, вторинного і третинного рівня медичної допомоги. І ми наполягаємо на тому, щоб воно було збільшено», – сказав Степанов.

Чим тести на антиген відрізняються від ПЛР-досліджень та ІФА-тестів

ПЛР-тести (полімеразна ланцюгова реакція) – виявляє присутність вірусу та визначає, чи людина хвора на Covid-19. Для цього тесту роблять мазок із носа і ротоглотки. Методом полімеразної ланцюгової реакції медики виявляють в біологічному матеріалі від хворого, власне, рибонуклеїнову кислоту самого збудника коронавірусу.

ІФА-тести (імуноферментний аналіз) – це вид аналізу, за допомогою якого виявляються антитіла, які виробляються коли організм уражений вірусом. Цей комплекс утворюється завдяки імунологічній реакції антигену з відповідним антитілом. ІФА-тести дозволять розвантажити систему діагностування Covid-19 та підвищити її ефективність.

Для ІФА-тестування необхідні лабораторні умови та спеціальне обладнання. ІФА-тест виявляє імунну реакцію на вірус – рівень антитіл. ПЛР-дослідження виявляє вірус, тобто його генетичний матеріал. Таким чином, позитивний результат ІФА-тесту буде додатковою підставою для ПЛР-дослідження. Першочергово ІФА-тест роблять людям, які забезпечують життєдіяльність міста – це, до прикладу, медики та правоохоронці.

ІФА-тест та ПЛР в лабораторіях опрацьовують за однаковий робочий час. Та результат імуноферментного дослідження можна отримати швидше через те, що цим методом обстежується менше людей.

Тести на антиген беруться так само, як для ПЛР-тесту: з носоглотки забирається змив, який ставиться у певний фермент, фермент виділяє РНК – і ця РНК поміщується у швидкий тест, який показує, чи є збудник коронавірусної хвороби. Цей тест можуть використовувати і для остаточного діагностування, як ПЛР-тести.