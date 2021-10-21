У МОЗ пояснили, що якщо у людини є алергія на щось, але вона не пов’язана з реакцією на щеплення, то вакцинуватися проти коронавірусу обов’язково потрібно. Інструкцію оприлюднила прес-служба НСЗУ.

Там розповіли, що якщо людина має алергію, не пов’язану з вакцинами – на їжу, домашніх тварин, отруту, фактори довкілля, латекс, пероральні ліки тощо, то щеплюватися можна. Така алергія не є протипоказом до вакцинації.

Алергійний риніт також не впливає на щеплення і з ним можна спокійно вакцинуватися, наголошують експерти.

Якщо ж людина знає, які саме алергени викликають у неї реакцію, їй ознайомитись зі складом вакцини, який опублікований в інструкції на сайті Державного експертного центру МОЗ, а також на урядовому сайті про вакцинацію.

Або ж запитайте у медичних працівників у місці вакцинації. Якщо маєте алергію на один із компонентів, тоді вам не варто щепитися цією вакциною.