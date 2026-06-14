Музей в Освенцимі наголосив, що висловлювання політиків цієї партії «особливо вразили середовище тих, хто пережив табір»

Музей в Освенцимі не допустив представників проросійської партії «Конфедерація Польської Корони» до участі в пам’ятних заходах. Партійна делегація хотіла взяти участь у відзначенні 86-ї річниці першої депортації поляків до концтабору у неділю, 14 червня. Музей обґрунтував своє рішення попередніми скандальними висловлюваннями та публічним запереченням існування газових камер членами цього політичного угруповання.

Музей Аушвіц у своєму повідомленні заявив, що ухвалив рішення не допускати представників «Конфедерації Польської Корони» на територію меморіального комплексу в день відзначення 86-ї річниці депортації перших поляків до німецького нацистського табору в Освенцимі. Політики на чолі із депутатом Сейму Романом Фріцом намагалися потрапити до музею як партійна делегація.

«Це рішення пов’язане з тим, що останнім часом члени цього політичного формування неодноразово публічно поширювали твердження, які заперечують існування газових камер, що використовувалися в таборі для вбивства людей. Ніхто з них не відкликав своїх слів і не попросив за них публічного вибачення», – йдеться у заяві установи, опублікованій на платформі X.

Музей в Освенцимі наголосив, що висловлювання політиків цієї партії «особливо вразили середовище тих, хто пережив табір». У музеї наголосили, що заперечення існування газових камер є «ганебним ударом по пам’яті всіх жертв – євреїв, поляків, ромів та радянських військовополонених».

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«Це також ляпас тим в’язням, які ризикували життям, щоб документувати й передавати правду про німецькі злочини, а також тим, хто вижив і досі носить у собі травму пережитого», – зазначено в заяві.

Наприкінці повідомлення наголошується, що місце пам’яті «не може бути простором, який використовують особи чи середовища, що відносно трактують, фальсифікують або заперечують факти про злочини, скоєні в таборі Аушвіц». Також наголошено, що територія музею не є «місцем для партійних мітингів».

«Ми не дозволимо, щоб заперечення історичних фактів домінувало в дні пам’ятних заходів, особливо з огляду на те, що їхніми головними учасниками були останні живі свідки тих подій», – підсумували в музеї.

Скандальна заява, про яку музей згадав у своєму повідомленні, пролунала з вуст голови партії «Конфедерація Польської Корони» Гжегожа Брауна під час радіоефіру в липні 2025 року. Браун поставив під сумнів історичні факти про те, що в таборі Аушвіц масово знищували людей за допомогою отруйного газу «Циклон Б». Він також заявив, що історія про газові камери є «пропагандистським міфом», який використовується для створення певного історичного наративу, а самі приміщення нібито мали інше, суто технічне або дезінфекційне призначення.

Чим відомий Гжегож Браун і його партія?

Музей подав на політика до суду. Згодом, відповідно до остаточного судового рішення, Брауну було заборонено публічно – усно чи письмово – поширювати інформацію, яка шкодить доброму імені та репутації музею. Про це повідомлялося 10 червня.

Перевірку у зв’язку із запереченням злочинів нацистів Гжегожем Брауном також розпочала прокуратура Варшави. Однак чим вона закінчилась – досі невідомо.

Браун є автором та головним ідеологом ксенофобського гасла «Зупиніть українізацію Польщі». Він та його прибічники активно використовують зневажливі та антисемітські терміни на зразок «Ukro-Polin» або «Ukropol», натякаючи, що польська влада нібито будує якусь спільну гібридну державу під зовнішнім управлінням, де поляки будуть громадянами другого сорту.

У червні 2024 року Гжегож Браун особисто взяв участь у акції на кургані Костюшка в Кракові, де разом з прихильниками зняв український прапор, вивішений там на знак солідарності після початку великої війни.

У січні 2022 року, за місяць до повномасштабного вторгнення РФ, Браун став єдиним депутатом польського Сейму, який проголосував проти резолюції, що засуджувала дії Росії та закликала країни ЄС і НАТО надати підтримку Україні.

У своїх виступах Браун ніколи не звинувачує або не критикує Росію і Владіміра Путіна. Натомість регулярно і послідовно критикує США і НАТО, звинувачуючи їх у провокації війни. Також Браун критично налаштований щодо Євросоюзу, називає його «євроколгоспом» та проводить кампанію за вихід Польщі із утворення.

У грудні 2023 року Браун загасив вогнегасником ханукальні свічі у приміщенні польського Сейму.

До слова, 12 червня директор депутатського офісу євродепутата Гжегожа Брауна Пйотр Гешен взяв участь в урочистому прийомі в посольстві Росії у Варшаві з нагоди Дня Росії. Після заходу він опублікував спільне фото з російським послом Георгієм Міхном та повідомив, що отримав від нього офіційне запрошення. У своєму дописі Гешен також заявив, що одним із завдань політичного середовища Брауна є нормалізація польсько-російських відносин. Він висловився за розвиток торговельних, культурних та міжлюдських контактів між Польщею і Росією, а також закликав до побудови «тривалого миру» між Варшавою та Москвою. «Ми бажаємо щоденних торговельних, культурних та міжлюдських контактів із росіянами. Бог-Творець оселив наші народи поруч. Ми повинні зробити все, щоб ця географічна близькість переросла у близькість відносин і там, де це тільки можливо, у спільність взаємовигідних інтересів», – написав він.