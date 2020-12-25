Міністерство закордонних справ України заперечило заяву Олександра Лукашенка про нібито ввезення великої кількості зброї до Білорусі через Україну та заявило, що така риторика Лукашенка чітко вписується в його політику із залякування білоруського народу. Про це 25 грудня заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі інтернет-виданню LB.ua.

«Україна категорично відкидає чергові інсинуації (навмисне повідомлення неправдивих відомостей, з метою когось зганьбити, – ред.) Олександра Лукашенка. Риторика про зовнішнє втручання, зокрема мантра про "зброю з України", чітко вписується в політику Лукашенка із залякування білоруського народу. Україна не є ворогом Білорусі. Засуджуємо тероризм у будь-яких його проявах», – сказав Ніколенко.

Олександр Лукашенко згадав про Україну, коментуючи нещодавне затримання «групи Миколи Автуховича», яка нібито готувала теракти на всій території Білорусі. Тоді він заявив, що вони ввезли до Білорусі «тонну зброї» через Україну, однак білоруські спецслужби «розкрили їхні канали».

Нагадаємо, що у Білорусі тривають протести, які почалися 9 серпня після президентських виборів. ЦВК Білорусі заявила про перемогу Лукашенка, який, за офіційною версією, набрав понад 80% голосів виборців. Сотні тисяч білорусів у різних містах країни відтоді виходять на протести. Їх затримують, катують і арештовують силовики. За час протестів кілька людей загинули, багато перебувають у лікарнях після побиття.

Таємна інавгурація Олександра Лукашенка відбулася 23 вересня у Мінську. Попередньо білоруська влада не анонсувала дати її проведення. Після церемонії тисячі людей у Мінську вийшли на протест, поліція затримувала людей, застосувавши при цьому водомети.

Низка держав, зокрема Україна, Велика Британія, Словаччина, Німеччина, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія та Данія, не визнала легітимність Лукашенка. Таку ж позицію зайняли США та Канада.