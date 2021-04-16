Андрія Келіна викликали через загрозливу і небезпечну діяльність Росії

Міністерство закордонних справ Британії викликало російського посла Андрія Келіна, повідомила прес-служба британського уряду.

Виклик пов’язаний з «глибоким занепокоєнням» Сполученого Королівства щодо зловмисної діяльності, включаючи кібератаки, втручання в демократичні процеси і нарощування збройних сил поблизу українського кордону і в незаконно анексованому Криму.

У відомстві також заявили, що нарощування російських збройних сил на кордоні з Україною і в Криму є небезпечними та дестабілізуючими діями, а Росії необхідно припинити свої провокації і знизити напруженість – відповідно до своїх міжнародних зобов'язань.

Також у британському МЗС російському дипломату повідомили, що Лондон підтримує нові санкції проти Росії, які 15 квітня запровадив президент США Джо Байден.

До кордонів України та у тимчасово окупований Крим Росія вже перекинула 16 батальйонно-тактичних груп мотострільців, танкістів та десантників з Південного, Західного та Центрального військових округів Росії та «ВДВ РФ». Залежно від роду військ, це може означати загальне зосередження 11-14 тисяч російських військових.

Водночас українська розвідка повідомила, що росія стягнула до українського кордону 89 тис. військових. При цьому війська стягуються поруч з територіями, підконтрольними Україні, а не бойовикам.