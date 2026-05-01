У «Зірочці» вже оселилися 120 людей

У центрі Калуша в реконструйованій будівлі колишнього дитсадка «Зірочка» облаштували 48 квартир для переселенців. Проєкт вартістю 1,6 млн євро реалізували за підтримки благодійних організацій.

Про відкриття комплексу у четвер, 30 квітня, повідомив міський голова Калуша Андрій Найда. Під час реконструкції, яка тривала 1,5 року, змінили планування будови ДНЗ, облаштували нові внутрішні стіни, повністю замінили дах, а також модернізували ключові інженерні системи (електромережу, вентиляцію, водопостачання, каналізацію та інші комунікації).

Будівлю обладнали для людей з інвалідністю, вона відповідає стандартам енергоефективності (клас В), що дозволить мешканцям менше витрачати на комунальні послуги.

«Житло розташоване в центрі міста поруч зі школами, магазинами, зупинками громадського транспорту та іншими необхідними послугами. У комплексі передбачені спільні простори для мешканців, а також зелена зона біля будинку з деревами та місцем, де жителі зможуть висаджувати квіти, зелень або овочі. Квартири обладнані базовими меблями та побутовими речами, тож люди можуть одразу заселитися та поступово облаштовувати нове життя», – зазначив Андрій Найда.

У «Зірочці» вже оселилися 120 людей, які через війну втратили домівки. Серед мешканців є мама з шістьма дітьми, яка отримала найбільшу квартиру в комплексі. Загалом комплекс розрахований на 150 мешканців. Вони сплачуватимуть щомісячний сервісний платіж, а також комунальні послуги за показниками лічильників.

Для того щоб оселитися в «Зірочці», потенційні мешканці заповнювали заявки, які опрацьовувала експертна комісія. Реалізатори проєкту відійшли від формату «тимчасового прихистку». Люди підписують контракти на 10 років.

Проєкт реалізовано за підтримки Habitat for Humanity, Metalab, «Ко-хати» та Калуською міською радою. Найбільшим донором проєкту стала німецька організація Aktion Deutschland Hilft. Загальна вартість робіт склала 1,6 млн євро. Станом на 2026 рік у Калуській громаді мешкають 4 тис. переселенців.