Чернівецький районний суд м. Чернівці присудив два роки умовного покарання жителю Прикарпаття за посередництво у фіктивному шлюбі військового Державної прикордонної служби з жінкою, яка має інвалідність. Обвинувачений Михайло Фроляк підшукав бійцю наречену, яка має другу групу інвалідності, організував розпис в РАЦСі, а потім допоміг подати документи у військову частину і отримати звільнення від служби.

У вироку Чернівецького районного суду міста Чернівці від 8 грудня йдеться про те, що таку схему обвинувачений придумав і реалізовував ще з кількома співучасниками. Проти них справи виділенні в окремі кримінальні провадження і суди про ним ще тривають. Злочинна група підшукувала «потрібних» наречених для військових за гроші. Однак у вироку не йдеться, які саме суми платити військовослужбовці за можливість фіктивно одружитися і звільнитися із служби у війську у зв’язку з доглядом за хворою дружиною.

Обвинувачений знайшов жінку, яка мала другу групу інвалідності. Вона погодилася вийти заміж за діючого військового ДПС.

«У лютому 2025 року, перебуваючи у хороших стосунках з керівником Снятинського РАЦСу обвинувачений звернувся до неї з пропозицією оформити шлюб між військовим і жінкою з інвалідністю. Керівниця дала свою згоду. 22.02.2025 року в РАЦСі м. Снятин за відсутності військовослужбовця та жінки, за сприяння обвинуваченого та двох його спільників, було оформлено шлюб, про що складено актовий запис №21 та видано свідоцтво про шлюб», – йдеться у вироку суду.

У березні 2025 року в Кіцманській лікарні спільник обвинуваченого посприяв, щоб медустанова надала документи, що дружина військового не може самостійно пересуватися і потребує стороннього догляду на непрофесійній основі. Зібравши усі свідоцтва та довідки, старший солдат прикордонного загону ДПС, звільнився з військової частини.

В суді обвинувачений Михайло Фроляк підписав угоду про визнання своєї винуватості. Суддя призначив йому п’ять років позбавлення волі, а потім пом’якшив покарання, визначивши йому два роки іспитового терміну. На вирок суду можна подати апеляцію.

Справи ще двох спільників Михайла Фроляка виділені в окремі кримінальні провадження і їх розглядатимуть в суді. Щодо військового, то наразі не відомо чи анулювали його шлюб з жінкою, яка має другу групу інвалідності.