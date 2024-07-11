Троє буковинців мали заплатити по 9 тис. євро за незаконний перетин кордону з Румунією

Військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону затримали трьох ухилянтів, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Переправник буковинців втік при затриманні, його шукають.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 11 липня, переправник на власному автомобілі повіз трьох мешканців Чернівецької області до кордону, висадив їх та вказав подальший маршрут. Під час затримання водій утік.

«Прикордонниками затримано трьох чоловіків, мешканців Чернівецької області, які за переправлення до Румунії мали заплатити організатору по 9 тисяч євро. Відносно них складені матеріали про адміністративне правопорушення», – інформують в ДПСУ.

Особу переправника встановили, наразі його розшукують. Про незаконне переправлення осіб через державний кордон України військовослужбовці ДПСУ повідомили поліцію.