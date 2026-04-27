На Буковині викрили схему тіньового експорту деревини в Молдову. Організатором був керівник приватного підприємства. Він за допомогою посадовців лісового господарства у 2025 році скуповував необліковану деревину. Потім її оформлювали за підробленими документами та експортували за кордон, повідомили в БЕБ України в понеділок, 27 квітня.

До масштабної схеми організатор залучив інших приватних підприємців і водіїв. Спочатку деревину легалізували – керівники лісництв підроблювали документи, щоб виглядало, що дерева вирубали законно. На підставі цих документів вже підприємець отримував офіційні сертифікати для експорту, що дозволяло безперешкодно переміщувати продукцію через кордон та реалізовувати в Республіці Молдова.

Під час розслідування правоохоронці провели 26 обшуків. Зокрема, слідчі дії відбулися в приватному будинку організатора схеми, на підприємствах, складах та в автомобілях. Вилучили близько 1 000 м³ деревини, документи та маркувальні бирки, гроші в різній валюті – 48, 3 тис. євро, 4, 5 тис. доларів та понад 500 тис. грн. Загальна вартість вилученого становить близько 10 млн грн.

Наразі двом організаторам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 201-1 КК України ( контрабанда лісоматеріалів, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Поліцейські та працівники СБУ встановлюють усіх причетних.