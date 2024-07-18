Свій арсенал він продавав за 80 тис. грн

На Буковині викрили торгівця вогнепальною зброєю. 37-річний житель Дністровського району продавав пістолети, автомати, глушники та набої. З однієї продажі він отримував щонайменше 80 тис. грн. Під час обшуків в чоловіка виявили цілий арсенал вогнепальної зброї.

Під час здійснення оперативних заходів правоохоронці виявили, що на території Буковини місцевий житель незаконно продає зброю. Порушником виявився 37-річний житель села Грубна Дністровського району. Поліцейські почали стежити за чоловіком і під час цього задокументували декілька фактів збуту буковинцем вогнепальної зброї та боєприпасів. Чоловік продав пістолет «Макарова» з набоями, автомат з глушником та майже 200 патронів до нього. За такий арсенал він отримав майже 80 тисяч гривень.

«Під час проведення обшуку за місцем проживання буковинця правоохоронці вилучили телефони, чорнові записи з інформацією про розрахунки, набої та інші докази нелегального бізнесу. Співробітники поліції, за силової підтримки спецпризначенців КОРД, затримали торговця зброєю», – повідомили в поліції Буковини в четвер, 18 липня.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Дністровської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Суд обрав чоловіку запобіжний захід у виді тримання під вартою. Поліцейські проводять низку слідчих дій для встановлення походження зброї та боєприпасів, а також перевіряють причетність інших осіб до злочину. Якщо провину буковинця доведуть в суді, то йому загрожує до семи років позбавлення волі.