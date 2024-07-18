На місці злочину правоохоронці знайшли ще одну гранату

Суд призначив буковинцю 4 роки в'язниці за підрив гранати в чужій квартирі. Від вибуху чоловіка поранило, він отримав ампутацію пальців рук. Жінка, яка перебувала в той момент в помешкання, не постраждала. На місці злочину правоохоронці знайшли ще одну гранату.

Вибух стався 8 квітня у будинку на вулиці Текстильників в Чернівцях. Після того місцеві мешканці зателефонували в поліцію та швидку допомогу. На місце події одразу приїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки і працівники ДСНС. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські попередньо з’ясували, що 38-річний уродженець Вижницького району кинув гранату в квартирі співмешканки. Чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що обвинувачений Станіслав О. є військовослужбовцем. Перебував на посаді стрільця піхотного відділення піхотного взводу піхотної роти військової частини. На початку березня 2024 року чернівчанин, перебуваючи в зоні ведення бойових дій, знайшов дві ручні осколкові гранати Ф-1. Після цього поставив їх собі в сумку і з ними приїхав в Чернівці. Чоловік приїхав в місто до своєї співмешканки, сумку з гранатами і свої речі переніс до квартири на Текстильній.

«8 квітня близько о 8:00 обвинувачений дістав ручну осколкову гранату та тримаючи її в своїх руках продемонстрував жінці. Вона, побачивши боєприпас, вийшла з квартири. Після того чоловік від’єднав чеку від запалу, внаслідок чого відбувся вибух», – йдеться у рішення Першотравневого районного суду від 9 липня.

Після цього на місце вибуху прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Під час огляду правоохоронці знайшли ще одну ручну осколкову гранату.

В судовому засіданні обвинувачений Станіслав О. свою вину у вчиненні злочину визнав повністю. Чоловік вказав, що бойові гранати підібрав безпосередньо на полі бою і поклав їх у свою сумку та забув про них. Не зміг пояснити причин, з яких підірвав гранату у чужій квартирі. Перед тим, як це трапилось він продемонстрував гранату власниці квартири, після чого вона вийшла з неї. Просив суд не засуджувати його до покарання у вигляді позбавлення волі.

Під час судового засідання суддя встановив, що обвинувачений раніше не судимий, однак перебуває на обліку в лікаря-нарколога із діагнозом «Залежність до алкоголю», а також перебуває на обліку у лікаря-психіатра. Окрім того, з військової частини надіслали лист, що чоловік самовільно залишив військову частину.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні злочину та призначити йому покарання у виді 4 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили залишити обвинуваченому запобіжний захід у виді тримання під вартою. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.