Під час обшуків вилучили п'ять автомобілів

На Буковині правоохоронці викрили злочинну групу, яка незаконно ввозила із-за кордону автомобілі як гуманітарну допомогу, а потім продавала транспорт за готівку бажаючим. Зловмисники на кордонах показували підроблені документи від громадських організацій. В правоохоронних органах повідомили ZAXID.NET, що слідчі дії та обшуки ще тривають. Поки що підозри ніхто не отримав.

Під час розслідування працівники БЕБ з’ясували, що зловмисники підробляли листи-прохання від п’яти громадських організацій, які зареєстровані в різних регіонах країни, повідомили ZAXID.NET в територіальному управлінні БЕБ Буковини. Отримавши пакети документів організована злочинна група почала переправляти з країн ЄС транспортні засоби ніби для потреб військових частин ЗСУ.

«Таким чином зловмисники уникали сплати мита та податків при імпорті автівок. Транспорт реалізовували за готівку», – повідомили в управлінні бюро з економічної безпеки в Чернівецької області в понеділок, 10 лютого.

Під час санкціонованих обшуків детективи теруправління вилучили п’ять авто, документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Транспорт оформили на благодійні організації.

Наразі причетним до злочину ще не повідомили про підозру. Тривають слідчі дії та правоохоронці проводять ще обшуки за іншими адресами на території Чернівецької та кількох інших областей.