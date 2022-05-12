Микола Кулінечко стоїть поруч із могилою, звідки він вибрався

Мешканець Чернігівщини Микола Кулінечко вижив після трьох діб катувань та розстрілу росіянами. Його разом з двома братами вивезли у ліс та розстріляли, росіяни вирили їм могилу, у якій і закопали. Куля пройшла через щоку Миколи навиліт, він вибрався з могили та розповів свою історію журналістам «Суспільного».

Троє братів жили у селі на Чернігівщині. 18 березня до них у будинок зайшли росіяни з обшуком, знайшли форму ЗСУ молодшого брата Євгена та дідові медалі. Зі слів Миколи це і стало причиною майбутніх катувань та розстрілу.

Микола показує слід від кулі на обличчі

Євгена вивели на вулицю, поставили на коліна та почали бити дубинкою, яку він сам і зробив. Хлопцям зав’язали очі, кинули у військову машину та вивезли з села. Микола згадує, як росіяни вели його з братами зі зв’язаними очима до приміщення. Пізніше стало зрозуміло – людей на допити звозили у село Вишневе на територію пилорами.

Приміщення, у якому три дні тримали Миколу та його братів

У цьому приміщенні їх тримали три дні, а потім повезли на розстріл. Двом його братам і Миколі росіяни вирили могилу. Усім трьом зв'язали руки, ноги та очі та вистрелили в голову, потім прикидали землею. Микола вижив і зміг вибратися звідти.

Фото братів Миколи, яких вбили росіяни

Попри зв'язані ноги та руки Микола вибрався з могили. Пішов пішки до найближчого села і минув російський блокпост. Там його прихистила місцева жителька.

До свого села Микола Куліченко пройшов пішки – 40 кілометрів. Лікарі його обстежили вже після деокупації та виявили два зламаних ребра.

В Україні російські військові воюють не з Збройними силами, а з мирними мешканцями. Вони знищують їхнє житло, цинічно вбивають та ґвалтують не лише жінок, а й дітей та чоловіків.