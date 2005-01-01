На Чернігівщині начальникові полігону дали тюремий термін за загибель двох солдатів

Чернігівський районний суд Чернігівської області засудив колишнього начальника військового полігону Чернігівського гарнізону, призваного за мобілізацією, до трьох років в’язниці через поранення одного і загибель влітку 2016 року двох військових. Його визнали винним у службовій недбалості.

«Офіцер не вжив заходів з організації та здійснення очистки полігону після завершення випробувань зразків озброєння, внаслідок чого двоє військовослужбовця втратили життя», – повідомила військова прокуратура Центрального регіону України.

Подія, про яку йдеться, відбулася 9 червня 2016 року на полігоні в селі Гончарівське. Підрив вибухового пристрою стався після того, як військові розпалили багаття.