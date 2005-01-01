На Чернігівщині начальникові полігону дали тюремий термін за загибель двох солдатів

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 16:571061

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Чернігівський районний суд Чернігівської області засудив колишнього начальника військового полігону Чернігівського гарнізону, призваного за мобілізацією, до трьох років в’язниці через поранення одного і загибель влітку 2016 року двох військових. Його визнали винним у службовій недбалості.

«Офіцер не вжив заходів з організації та здійснення очистки полігону після завершення випробувань зразків озброєння, внаслідок чого двоє військовослужбовця втратили життя», – повідомила військова прокуратура Центрального регіону України.

Подія, про яку йдеться, відбулася 9 червня 2016 року на полігоні в селі Гончарівське. Підрив вибухового пристрою стався після того, як військові розпалили багаття.

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