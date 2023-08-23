Таку акцію в Тернополі проводять щороку

З нагоди Дня Незалежності та Дня міста тернополяни, котрі одягнуть вишиванки, їздитимуть у громадському транспорті безкоштовно. Таку щорічну акцію для містян та гостей влаштовує Тернопільська міська рада.

Про безоплатний проїзд в комунальному та приватному громадському транспорті для пасажирів у вишиванках оголосила міська влада в середу, 23 серпня. Діятиме він 24 та 28 серпня, коли українці відзначають День Незалежності та тернополяни святкують День міста. Безкоштовно можна буде проїхатися з 6:00 і допоки працюватиме громадський транспорт.

«З нагоди 32 річниці незалежності України 24 серпня та Дня міста 28 серпня 2023 року проїзд буде безкоштовним у всьому громадському транспорті міста – у маршрутках, тролейбусах та автобусах», – йдеться в повідомленні.

Таку ініціативу з безплатним проїздом у вишиванках міська рада реалізовує щороку. Цьогоріч також влада оголосила безкоштовним проїзд для пасажирів у вишитому і 18 травня, у Всесвітній день вишиванки. Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету.