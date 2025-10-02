Під час розслідування правоохоронці провели майже 80 обшуків

До суду скерували обвинувальний акт щодо директора комунального підприємства Криворізької міськради та ще дев’яти учасників створеної ним злочинної організації. Вони привласнювали гроші, котрі були виділені на поховання військових. Про це у четвер, 2 жовтня, повідомив Офіс генпрокурора.

Слідчі встановили, що директор комунального підприємства розробив механізм незаконного привласнення грошей, виділених з місцевого бюджету на утримання кладовищ, перевезення тіл загиблих військовослужбовців ЗСУ та благоустрій у Кривому Розі. До схеми він залучив начальників відділів виконкому і комунальних підприємств міськради, директорів приватних товариств, підприємців та бухгалтера.

Згідно зі схемою злочинців, у 2023–2024 роках підконтрольні підприємства ставали переможцями тендерів, після чого укладали договори на виконання робіт і надання послуг. Надалі злочинці вносили до документації неправдиві відомості про обсяги робіт, завищували вартість послуг і матеріалів, зокрема й перевезень тіл загиблих військових. Гроші перераховували на рахунки товариств, після чого учасники організації розподіляли їх між собою. Загальна сума збитків місцевому бюджету склала близько 6 млн грн.

Під час розслідування правоохоронці провели майже 80 обшуків.



«Під час майже 80 санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи обвинувачених вилучено понад 1 млн грн, 68 тис. доларів, 28 тис. євро готівкою, мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку, автомобілі, документацію та чорнові записи», – додали в Офісі генпрокурора.

Їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі, створення і керівництво злочинною організацією, участь у ній, а також службове підроблення.

Нагадаємо, 26 вересня підполковника Державної прикордонної служби у Хмельницькій області викрили на хабарі. Посадовець зі спільником пообіцяв перевести військового з бойового підрозділу на Сумщині до тилової частини за 5,5 тис. доларів винагороди.