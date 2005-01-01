На Донбас припадає 30% викидів шкідливих речовин в Україні

На Донбасі погіршилася екологічна ситуація

У вівторок, 12 червня, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України презентувало міжнародним партнерам екологічний звіт щодо ситуації на Донбасі. І, згідно з результатами звіту, екологічна ситуація в регіоні значно погіршилася.

Як стверджує держсекретар МТОТ Сергій Злакоман, за ініціативи його відомства було проаналізовано стан повітря, грунтів, підземних та поверхневих вод і результати впливу на середовище бойових дій на Донбасі.

Повідомляється, що на Донецьку та Луганську області на даний момент припадає до 30% викидів забруднюючих речовин у атмосферу. 30 проб поверхневих вод на Донбасі показали, що вода в регіоні "брудна" або "дуже брудна". Шахтні води виходять на поверхню, псується питна вода, відбувається просідання грунтів та заболочення. На окупованій території відбувається неконтрольоване затоплення шахт. Вода перетікає до шахт на підконтрольній Україні території. Також, експерти зафіксували руйнацію дамби cховища фенольного заводу в Торецьку на лінії зіткнення. Там зберігається 270 тонн хімічних відходів. Сховища заповнені на 90%.

Погіршенню екологічної ситуації сприяє військовий конфлікт і відсутність чіткого контролю над великими промисловими об’єктами Донбасу. Зокрема окупаційні війська не підпускають експертів для обстеження небезпечних чи аварійних об’єктів, що знаходяться на захоплених територіях.