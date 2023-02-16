Юрій Шнайдер (відзначений червоною стрілкою) під час новорічного звернення Владіміра Путіна

На Донбасі українські бійці ліквідували 26-річного Юрія Шнайдера, який знімався у новорічному зверненні російського президента Владіміра Путіна. Як повідомив анонімний OSINT-дослідник, відомий під ніком Necro Mancer, окупанта знищили в Україні через місяць після того, як він отримав орден з рук Путіна, пише «Обозреватель».

За інформацією дослідника, Шнайдер родом із Красноярського краю, закінчив Рязанське повітряно-десантне училище, мав звання старшого лейтенанта та прізвисько «Круг».

Окупанта знищили в Україні через місяць після того, як він отримав орден з рук Путіна

Necro Mancer також опублікував відео «ще живого» Шнайдера, де він радіє, що напередодні Нового року отримав нагороду від Путіна і заявив, що для нього «ця подія стане пам'яттю на все життя».

В російській соцмережі про ліквідацію Шнайдера повідомили 6 лютого. Інший окупант Григорій Мітюєв, перераховуючи імена загиблих в Україні загарбників, вказав позивний Шнайдера – «Круг» та опублікував його фото.

Додамо, що загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 16 лютого становили близько 140460 осіб.