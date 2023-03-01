Отримані відомості зловмисник «зливав» на підконтрольні бойовикам анонімні Telegram-канали

Співробітники Служби безпеки України затримали інформатора росіян, який наводив ракети на цивільні об’єкти Донеччини.

Як розповіли у прес-центрі СБУ, зловмисник збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на Авдіївському напрямку. Також він передавав агресору координати об’єктів соціальної інфраструктури у Покровському районі Донеччини.

Отримані відомості «зливав» на підконтрольні бойовикам анонімні Telegram-канали. Цю інформацію окупанти використовували для підготовки та проведення прицільних ракетно-артилерійських ударів по українських містах.

За матеріалами слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Мирнограда, який підтримав збройну агресію проти України. Свої прокремлівські погляди він оприлюднював через заборонені соцмережі.

Таким чином потрапив у поле зору російської воєнної розвідки, яка дистанційно залучила його до підривної діяльності. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено мобільні телефони із доказами листування з агресором.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру. Зараз зловмисник перебуває під вартою.

Нагадаємо, що контррозвідка Служби безпеки України викрила ще одного російського агента у результаті спецоперації в Миколаївській області. Ним виявився місцевий інструктор з тактичної підготовки однієї з громадських організацій.