Прифронтове селище регулярно обстрілюють з авіації та артилерії

У неділю, 14 квітня, росіяни здійснили авіаційний удар по селищу Очеретине, розташованому на Донеччині. Внаслідок атаки загинула жінка, ще двоє мешканців будинку отримали поранення, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни влучили авіабомбою в місцеву п’ятиповерхівку. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа, у будівлі вибиті вікна та пошкоджений фасад.

«Сьогодні вдень росіяни скинули на селище авіабомбу – влучили у п’ятиповерхівку. З-під завалів будинку витягнули тіло 67-річної жінки. Обидва поранені доправлені до лікарні та отримують необхідну медичну допомогу», – повідомив Вадим Філашкін.

Зазначимо, Очеретине – прифронтове селище на Донеччині, розташоване за 11 км на південний захід від Авдіївки. Населений пункт регулярно обстрілюють, через що місцева влада закликає мешканців Очеретиного та інших прифронтових міст евакуюватися, щоб не наражатися на небезпеку.

Нагадаємо, 13 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ситуація на східному напрямку фронту суттєво загострилася. Через покращення погоди російські війська активно штурмують, Лиманський, Бахмутський та Покровський напрямки, залучаючи бронетехніку та підтримку з повітря.