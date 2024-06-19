Потерпілий у ДТП на Рівненщині загинув на місці події

Ввечері 18 червня неподалік села Стара Миколаївка Дубенського району сталася ДТП, у результаті якої загинув 27-річний скутерист. Про це повідомили у поліції Рівненщини.

За даними правоохоронців, аварія сталася близько 19:30 на трасі сполученням Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече.

«27-річний скутерист виїжджав із другорядної дороги та не пропустив 31-річну водійку автомобіля Volkswagen Golf, внаслідок чого відбулося зіткнення. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події», – уточнили ZAXID.NET у пресслужбі поліції.

Відомо, що чоловік керував скутером без мотошолома.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.