На городі в мешканки села Угорськ на Тернопільщині археологи виявили стародавнє захоронення. Першою кістки у землі побачила сама власниця городу, вона звернулась до археологів. Науковці, які в подальшому розкопали захоронення, припускають, що людина була похована орієнтовно в VII столітті до нашої ери у скіфську добу. В подальшому рештки відправлять на більш ґрунтовне дослідження.

Як повідомив Тернопільський центр охорони пам'яток культурної спадщини, 9 листопада мешканка села Угорськ Шумської громади виявила у себе на городі невідоме захоронення. Жінка звернулась до археологів.

«Після проведених робіт під керівництвом директорки центру Марини Ягодинської було виявлено, що останки похованої особи розміщувались в умовній кам'яній скрині скоріш за все у випростаному положенні. Дослідниця відносить знахідку до могилянської групи скіфського періоду VII-VI ст. до нашої ери», – йдеться у повідомленні.

Археологи додають, що більша частина поховання була зруйнована. Однак виявлені останки ексгумовані та будуть в подальшому ретельно досліджені.

Нагадаємо, минулоріч на Тернопільщині під час сільськогосподарських робіт виявили поховання віком близько 5 тис. років.