Під час пожежі у селищі Пісочин загинув дідусь та четверо онуків

У селищі Пісочин Харківської області сталась пожежа у приватному будинку. Під час гасіння рятувальники виявили тіла п’ятьох загиблих, з них четверо – діти. Про це у четвер, 14 листопада, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло близько 09:20. Надзвичайники гасили вогонь на площі 150 м² понад дві години. Під час гасіння у будинку виявили тіла п’ятьох людей: літнього чоловіка та чотирьох хлопців.

За даними «Суспільного», загиблі – дідусь та четверо онуків. Діти є рідними братами, їм було від двох до дев’яти років. Як розповів «Суспільному» голова Пісочинської громади Олег Чернобай, мати дітей поїхала до чоловіка в інше місто та залишила їх з дідусем. Рятувальникам вдалося врятувати молодшого брата жінки – 17-річного хлопця, який також перебував у будинку. Його з отруєнням чадним газом госпіталізували до лікарні.

Олег Чернобай також розповів, що родина була малозабезпеченою, їй допомагали соціальні служби, однак зауважень до матері не було.

За попередньою інформацією, причиною пожежі міг стати електрообігрівач. Остаточну причину загоряння фахівці наразі встановлюють.

Також надзвичайникам вдалося врятувати кота.

Нагадаємо, на початку жовтня під час лісової пожежі біля села Піски-Радьківські Харківської області живцем згоріли четверо людей. Через швидке розповсюдження вогню люди не встигли евакуюватися. Правоохоронці вважають, що пожежа могла виникнути через російські обстріли.