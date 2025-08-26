Правоохоронці підозрюють п'ятьох посадовців у катуванні в'язнів

ДБР спільно з Офісом генпрокурора затримало керівництво однієї з виправних колоній на Харківщині за знущання з ув’язнених. П’ятьох людей підозрюють у приниженні та катуванні в’язнів установи, повідомили у пресслужбі ДБР у вівторок, 26 серпня.

За даними слідства, керівники колонії примушували в’язнів до безплатної та понаднормової праці, принижуючи їх та погрожуючи. Щоб змусити ув’язнених працювати, керівництво установи застосовували психологічний тиск та залякування.

«Крім того, безпідставно використовувалися заходи дисциплінарного впливу – ув’язнених поміщали до дисциплінарного ізолятора (ДІЗО) або камерного типу (ПКТ)», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Правоохоронці затримали п’ятьох посадовців колонії, причетних до знущання з в’язнів:

керівника колонії,

першого заступника колонії,

чергового помічника керівника,

керівника й оперуповноваженого оперативного відділу.

Їм повідомили про підозри за ч. 3 ст. 127 ККУ (катування). Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.