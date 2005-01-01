На Харківщині затримали росіянина, який незаконно перетнув кордон і просив притулку в Україні

Чоловік мав обмороження і потребував невідкладної медичної допомоги

Громадянин Російської Федерації незаконно перетнув державний кордон України, щоб попросити статус біженця. Про це у неділю, 21 січня повідомила прес-служба ДПСУ.

Згідно з повідомленням, інцидент стався на українсько-російському кордоні у Харківській області у суботу. Дільничний інспектор відділу «Стариця» Харківського загону отримав інформацію від місцевого жителя про підозрілого чоловіка, який прямував з РФ в Україну. За декілька хвилин прикордонний наряд затримав росіянина, який незаконно перетнув державний кордон. Затриманий одразу ж звернувся до прикордонного наряду з заявою про отримання статусу біженця в Україні.

Прикордонники пояснили, що чоловік потребував невідкладної медичної допомоги. Медики встановили, що у прохача притулку сталося обмороження кінцівок. Наразі росіянин перебуває у лікарні під охороною.

За фактом його звернення щодо отримання статусу біженця поінформували ГУ Державної міграційної служби України в Харківській області.