Священнику загрожує до семи років тюрми

Служба безпеки України викрила на Херсонщині священника Московського патріархату, який налагодив продаж зброї та боєприпасів, полишених російськими військовослужбовцями після деокупації. Частину зброї монах зберігав на території нового храму УПЦ МП у Херсоні, повідомили у вівторок, 26 вересня, у прес-службі СБУ.

Клірик зберігав зброю та боєприпаси окупантів у двох схронах. Щоб продати зброю, священник підшукував клієнтів через власні зв'язки. Озброєння він продавав і своїм знайомим у кримінальних колах.

«Співробітники СБУ затримали його на гарячому – поетапно задокументувавши спробу продати два переносних зенітно-ракетних комплекси "Ігла" з комплектуючими. У доповнення до цих ПЗРК священник пропонував придбати боєприпаси до ручних протитанкових гранатометів РПГ-7. Вартість таких засобів ураження продавець у рясі оцінив в 115 тис. грн», – повідомили у прес-службі СБУ.

Діяльність священника могла загострити ситуацію у Херсоні через посилення криміналітету. Окрім того, правоохоронці запобігли ризику провокацій з боку російських спецслужб.

Під час обшуків у священнослужителя виявили:

п'ять пострілів та два порохових заряди для гранатометів;

кулемет і автомат Калашникова з комплектуючими;

3 бойові гранати Ф-1;

майже 7 тис. набоїв до автоматичної зброї, у тому числі великокаліберних зразків.

Клірику УПЦ МП оголосили про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

За даними СБУ, усе вилучене озброєння буде направлено на експертизу, а згодом передано на потреби Сил оборони.