Прокуратура показала зброю, яку зберігав у себе працівник військкомату з Київщини

Правоохоронці знайшли та вилучили арсенал зброї й боєприпасів у військового, який працював в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Київській області. Самого працівника затримали, повідомила в суботу, 23 вересня, Київська обласна прокуратура.

Як йдеться в повідомленні, у рамках цієї справи правоохоронці провели 22 обшуки у квартирах, господарчих будівлях та автомобілі. Під час обшуків вони вилучили:

автомати, магазини до автоматичної зброї;

револьвер, нарізну та гладку мисливську зброї;

понад 6500 набоїв різного калібру;

35 гранат;

запали, міну, тротилову шашку;

ножі, протитанкову керовану ракету, тепловізор та інше військове спорядження.

Військового затримали й повідомили йому про підозру в незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами.. Суд обрав йому запобіжний захід – домашній арешт у нічний час. Прокуратура вже заявила, що оскаржуватиме це рішення.

Крім того, правоохоронці встановлюють, звідки до працівника військкомату надходила зброя.